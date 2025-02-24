Путин провел телефонный разговор с Рахмоном

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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РФ и Таджикистан планируют развивать сотрудничество в области торговли

Россия и Таджикистан намерены наращивать сотрудничество в торгово-экономической и культурной областях, а также в сфере безопасности и по гуманитарной линии.

Детали сегодня во время телефонного разговора обсудили президенты Владимир Путин и Эмомали Рахмон. Лидеры стран отметили, что между государствами сложились крепкие партнерские отношения, основанные на доверии. И страны планируют и дальше удерживать их на высоком уровне.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал Таджикистан надежным союзником России. Он также обратил внимание на то, что Россия занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Таджикистана и второе место по объемам инвестиций в страну.