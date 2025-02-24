Парад показного лицемерия: как проходит саммит ЕС в поддержку Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Heikki Saukkomaa; 5-tv.ru

Лидеры Европейского союза прибыли в Киев.

В то время как Москва и Вашингтон ведут переговоры об урегулировании украинского конфликта и обсуждают возобновление сотрудничества, Евросоюз утверждает уже 16-й пакет антироссийских санкций.

В списке ограничений — известные спортсмены, телеведущая, юморист. Всего 48 физических лиц и 35 организаций. Параллельно этому в Киев съехались еврочиновники. Оказавшись за бортом переговоров, которые ведут Россия и США, они решили другим способом показать свою значимость. Подробности у корреспондента «Известий» Павла Матвеева.

Мог ли премьер Канады представить, что зачастит на Украину? Тысячи километров лета, затем поезд, а потом холод на вокзале в Киеве. Раньше то были PR-акции, теперь — безысходность.

В Канаде, в ответ на призыв Трампа сделать страну штатом США, меняют название кофе американо — на канадиано. А на Украине — американскую пиццу на британскую. В Киеве и главы балтийских стран, здесь же глава Еврокомиссии — говорит красиво.

«На протяжении трех лет Россия стремится погрузить Украину во тьму. Мы будем усиливать карательные санкции против России до тех пор, пока она не продемонстрирует истинную готовность к достижению прочного мирного соглашения», — заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Но квалификации лидеров Европы, кажется, не хватает, чтобы понять: старые нарративы уже не действуют. После разговора действительно сильных лидеров Путина и Трампа все меняется. А Европа несется со своими идеями как по бобслейной трассе — все быстрее, но без шансов отскочить левее или правее.

Что еще сделать? Ну давайте объявим новые антироссийские санкции, «забанить» всех российских чиновников, которых не успели окучить, и комика Михаила Галустяна, ибо комика Владимира Зеленского показалось мало. Признаем угрожающей нашей безопасности телеведущую Юлию Барановскую и выставку «Россия». Запретим «теневой флот» — гражданские суда, которые якобы имеют отношение к властям Москвы. И — о ужас — экспорт в Россию игровых консолей.

Даже Бориса Джонсона вытащили из забвения. За эти годы человек, один раз уже сорвавший мирные соглашения, так и не нашел, в отличие от Трампа, времени причесаться.

«Я горжусь тем, что нахожусь здесь, в Киеве… Я приветствую неизменный героизм украинского народа…» — сказал Борис Джонсон.

Но даже внутри Европы есть нюансы. Любопытный штрих — вот верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности эстонка Кая Каллас. Ее-то в Киеве нет — она комментирует издалека, со встречи дипломатов Евросоюза. Вышла к журналистам с милым жовто-блакитным цветочком на лацкане, но послушайте внимательно, что сказала.

«Я здесь, в Брюсселе, обсуждаю с главами МИД ЕС то, что еще мы можем сделать для Украины, вместо того, чтобы праздновать день независимости у нас в Эстонии или находиться в колледже в Киеве», — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Кая Каллас.

Получается, что поездка в Киев лидеров стран Балтии — это чисто посидеть на дискуссии в колледже. Сами уже не успевают за своим поездом: политиков уровня Меркель или Ширака в Европе просто нет и на авансцену выходят другие. Венгры, например.

«Давайте внесем ясность: у нас всех есть фундаментальные интересы. Вот почему нам важно, чтобы переговоры привели к успеху. Вот почему мы считаем, что европейские либералы из „партии войны“ вызывают беспокойство. И мы сделаем все, чтобы Брюссель и конфликтующие европейцы не смогли помешать американо-российскому соглашению, которое принесет мир», — написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в социальной сети.

Мешать пытаются, объявили о новых траншах в помощь Киеву. Все те же: Британия, скандинавы и сочувствующие помогут деньгами — Норвегия аж 3,5 миллиарда долларов выделит, даже Испания миллиард где-то «нароет». В списке — швейцарцы и канадцы, а, скажем, Польша уже не спешит — намекает на закат Европы.

«Не надо забывать, что сильного НАТО не будет без сильной Европы», — сказал президент Польши Анджей Дуда.

Да только где ж ее взять? Где вы, генерал Де Голль, где вы, госпожа Тэтчер? Вместо вас к лидеру Штатов Дональду Трампу едут французский президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Интернет уже отреагировал карикатурой, как это будет: крик из овального кабинета — «следующий». Меж тем, ООН готовится голосовать за резолюцию, где Россию уже не называют агрессором.