«Первым поздравлю»: Оливер Диаз посетил Москву в честь 35-летия «Геликон-оперы»

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Прославленный музыкант будет дирижировать оперой «Трубадур», которую восемь лет назад сам поставил в российской столице.

Знаменитый испанский дирижер Оливер Диаз откроет празднование 35-летия московской «Геликон-оперы». Музыкант с мировым именем специально приехал в столицу России, чтобы поздравить театр с круглой датой. Его гастроли запускают череду торжественных мероприятий в честь знаменательного события.

«Значит первым и поздравлю! С днем рождения, „Геликон“! Желаю даже в зрелом возрасте оставаться молодым в душе, быть с открытым сердцем и по-прежнему привлекать зрителей, принося новый воздух и новое дуновение в творчество», — сказал Диаз в интервью изданию «Глагол».

В Москве прославленный музыкант будет дирижировать оперой «Трубадур», которую восемь лет назад сам поставил. Диаз выразил удовлетворение тем, что спектакль продолжает жить и эволюционировать, а новые артисты подарили ему свою индивидуальность.

«Дмитрий Бертман (основатель и худрук „Геликон-опера“ — Прим. ред.), конечно, кое-что поменял, но его гений дает возможность прочувствовать состояние людей, понять чувства персонажей, занятых в спектакле, а это и ревность, и зависть, и любовь. Гениальность в том, что, изменив, с одной стороны, спектакль, он сохранил все то важное, что должно было остаться. С чем я, конечно, согласен», — оценил Диаз.

Он отметил уникальность российской постановки «Трубадура», которая проявляется в непривычной расстановке ударений и акцентов в музыке, придающих ей необычную мощь.

«Это просто гениально и очень тонко. Вы еще не понимаете, что происходит, это гений Верди, который это создал, и гений Бертмана, который это прочувствовал. И то, как это сделано на сцене в музыке и танце, передается зрителю», — поделился дирижер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сочи прошел «Марафон романтических сонат» под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина и «Русского концертного агентства».

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