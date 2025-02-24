Разоблачение хвостатых: зоопсихолог развенчала популярные мифы о кошках

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Поведение домашнего любимца нельзя трактовать исходя из человеческой логики.

Вопреки мифам кошки не могут совершать неприятные для хозяев поступки им назло. Об этом зоопсихолог Дарья Вишнякова эксклюзивно рассказала 5-tv.ru

Кошки — загадочные и удивительные существа, которые веками живут рядом с человеком. Однако вокруг них существует множество мифов, которые часто мешают хозяевам правильно понимать их поведение. Наиболее распространены два.

Миф 1: Кошки мстят

Один из самых популярных мифов — это убеждение, что кошки способны мстить. Например, если кот пописал в тапки или разодрал обои, хозяин может подумать, что он делает это назло. Но на самом деле пушистые не обладают такой сложной эмоциональной структурой как у людей. Они не способны планировать месть, затаивать обиду или действовать из чувства справедливости.

«Миф о мести очень мешает в понимании поведения кошек. Кошки не способны мстить. Они живут сегодняшним днем, здесь и сейчас. Кошка не может связать свое действие с прошлым, с наказанием в настоящем, поэтому и наказания не работают», — рассказала эксперт.

Когда кошка ведет себя «неправильно» — например, ходит в туалет в неположенном месте или портит мебель — это не месть, а сигнал. Возможно, она испытывает стресс, у нее проблемы со здоровьем или ей не хватает комфортных условий для удовлетворения своих базовых потребностей.

Кошки — логичные существа, и их поведение всегда имеет причину. Задача владельца — найти эту причину и устранить ее, а не винить питомца в «злом умысле».

Миф 2: Кошки — ночные животные

Еще один распространенный миф — это представление о кошках как о ночных животных, которые обязательно будут мешать вам спать. На самом деле кошки — это сумеречные животные. Их активность действительно повышается в вечернее и утреннее время, но это не значит, что они не могут адаптироваться к режиму хозяина.

Если установить для кошки четкий режим питания, игр и отдыха, она с радостью подстроится под график людей, с которыми живет. Кошки ценят стабильность и предсказуемость, и если вы создадите для них комфортные условия, они не будут будить вас по ночам.

«Человек должен уважать рутину жизни, кошки. Если кошка будет закрывать все свои базовые потребности в дневное время, то ночью ей останется лишь сладко спать со своим хозяином на кровати. Но, чтобы жизнь кошки была полноценной, радостной, долгой, а самое главное здоровой… человек, который завел кошку, должен относиться к ней не как к пушистому приложению к его квартире, а как к животному, как к зверю, как хищнику, кем кошка и является», — объяснила Вишнякова.

Как правильно понимать кошку?

1. Не стоит очеловечивать питомца. Кошки — это не маленькие люди, и их поведение нельзя объяснять человеческими мотивами. Антропоморфизм (перенос человеческих качеств на животных. — Прим. ред.) мешает понять, что на самом деле нужно четвероногому.



2. Ищите причину. Если кошка ведет себя необычно, то попробуйте понять, что ее беспокоит. Возможно, ей не хватает когтеточки, лоток находится в неподходящем месте, или она испытывает стресс из-за смены обстановки.

3. Предоставьте альтернативу. Если кошка портит мебель, предложите ей более подходящий объект для подточки когтей. Если она не ходит в лоток, проверьте, удобно ли он расположен и достаточно ли он чистый.

4. Создайте стабильность. Кошки любят предсказуемость. Установите режим дня, который будет удобен и домочадцам, и питомцу.

Читайте также Пушистые диктаторы: как кошки манипулируют своими хозяевами

Кошки — это не маленькие мстители и не ночные разбойники. Они — уникальные существа со своими потребностями и инстинктами. Понимание их природы поможет вам построить гармоничные отношения с вашим питомцем и избежать многих проблем.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как кошки манипулируют хозяевами.