Фото: www.globallookpress.com/Boris Roessler

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В рамках помощи Украина получит боевые машины пехоты LAV II.

Канада передаст Украине 3,52 миллиарда долларов за счет прибыли от замороженных активов России. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время визита в Киев, передает Toronto Sun.

Вместе с тем Оттава намерена передать киевскому режиму 25 боевых машин пехоты LAV II, систему посадки для истребителей F-16, четыре авиационных тренажера для F-16, а также «миллионы боеприпасов, единиц снаряжения для военных и аптечек».

«Трюдо обещает направить две бронемашины боевой поддержки украинским боевикам, которые „вскоре“ пройдут обучение в Германии по их использованию», — указывается в публикации.

Кроме того, Незалежная получит грант на поддержку энергетической безопасности.

Спецоперация РФ на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина будет «сотни лет» расплачиваться с США.