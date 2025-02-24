Месяц до полного истощения: на Украине заканчиваются запасы газа

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Морозный февраль и удары армии РФ по объектам энергетической инфраструктуры рекордными темпами опустошают украинские хранилища.

Запасы газа на Украине приближаются к точке полного истощения. По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), на 22 февраля их объем составил 1,9 миллиарда кубометров. При текущем суточном отборе в 60−70 миллионов кубометров этого хватит на 29−30 дней. Об этом пишет EADaily.

Уточняется, что резкое сокращение запасов «голубого топлива» на Украине связано с повышенным расходом из-за установившейся в феврале морозной погоды. Ситуацию усугубило снижение собственного производства газа до 40% (30 миллионов кубометров в сутки) из-за ряда ответных ударов российской армии по объектам газодобычи на Украине.

Местные компании были вынуждены не только активнее опустошать газохранилища, но и возобновить импорт газа из Европы, где его стоимость достигла максимального уровня за последние два года.

Так, если в январе Украина импортировала чуть более 40 миллионов кубометров, то на сегодня, по данным «Оператора ГТС Украины», уже более 340 миллионов «кубов».

По оценке экспертов, нынешний сезон Украина сможет «проскочить» на текущих запасах газа, однако в следующий сезон, который начнется в апреле, ей придется закупать дополнительно не менее двух миллиардов кубометров топлива. По сегодняшним европейским ценам — это свыше одного миллиарда евро без учета логистики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что объем газовых хранилищ на Украине упал ниже 10% за 50 дней до конца отопительного сезона.