«Разумные желания»: китайский гороскоп на март 2025 года

Фото, видео: 5-tv.ru

В этом месяце нас ждут самые разные события. К чему стоит готовиться?

5-tv.ru публикует прогноз на март 2025 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Март — месяц земляного кролика. Этот знак очень ресурсный. Люди, которые родились под этим знаком, теплые, сострадательные, добрые по своей натуре. Они постоянно стремятся улучшать себя, взять ситуацию под контроль.

Это независимые люди, они — авторы собственного успеха. Хотя могут выглядеть и очень стеснительными, порой даже болезненно скромными.

Гексаграмма месяца 60 мера

Гексаграмма с одной стороны призывает к активным действиям, но в то же время призывает к осторожности и бдительности.

«Желания исполнятся только если они разумны», — пишут в древних текстах.

Структура месяца статична, склонна к стагнации. Она называется: «Встреча с призраком у ворот земли». Планировать поездки и путешествия нежелательно. В случае конфликта лучше отступать и уступать. Дела движутся медленно и с затруднениями.

Те, кто родился под знаком Вода Инь, получают отличную возможность поучиться, повысить свою квалификацию — знания будут усваиваться легко и всегда найдут применение.

Родившиеся под знаками Воды (Ян и Инь) получают удвоенного благородного — март для вас будет особенным месяцем, ведь именно в этом месяце вы можете услышать слова, которые изменят вашу жизнь к лучшему.

Это может быть ценный совет, которым вы успешно воспользуетесь. А те, кто понимают Вселенную не с первого раза, могут наоборот услышать какую-то гадость, и ваша острая реакция на эту гадость может быть для вас судьбоносной, дать вам что-то поистине хорошее. Поэтому слушайте, стремитесь к информации и она придет обязательно.

Те, кто родился в апреле, получают звезду Небесного медика — все медицинские вмешательства будут успешны, раны заживут легко. Используйте этот месяц для всех плановых медицинских процедур.

Лучшие и худшие дни марта

Хорошие: 7, 13, 15, 16, 19, 25, 28, 31

Плохие: 9, 18, 27

Дни болезней: 10, 11, 14, 22

Астрономические явления

Частичное Солнечное затмение состоится 29 марта! И, к сожалению, оно идет по территории России. Оно продлится с 11:51 по 15:44 по московскому времени. Лучше всего его увидят на Кольском полуострове (северо-западе Мурманской области) и российской станции Баренцбург (архипелаг Шпицберген) примерно в 14:37 по Москве.

Дни солнечных затмений оказываются весьма непростыми с точки зрения энергий. Затмение солнца на протяжении всей истории разных цивилизаций, как правило, считалось знаком недобрым. И поэтому вызывало особенный интерес у исследователей.

Затмение имеет забирающую сущность, поэтому такие дни идеально подходят для очищения, медитаций направленных на избавление от чего-либо. Прежде всего, от проблем, от недобрых мыслей, от энергетических блоков, которые мешают развитию.

Среди китайцев распространено убеждение, что каждая минута, проведенная в лучах солнца, проходящего через затмение, забирает по одному году удачи и счастья у человека. Поэтому лучше всего, когда солнечные затмения приходятся на вечернее время.

С этой же точки зрения, прямое наблюдение за этим явлением в высшей степени нежелательно. Гораздо лучше удовлетворить свой исследовательский интерес с помощью онлайн-трансляций, которые в прекрасном качестве ведут специализирующиеся на этом институты.

С точки зрения планирования времени, на дни солнечных затмений лучше не намечать важных дел. Оптимальным решением будет провести этот день дома, без лишних напряжений физических или эмоциональных.

Лунное затмение состоится 15 марта! Будьте внимательны к своим эмоциям, постарайтесь держаться в рамках приличий, не поддаваясь импульсам. Луна управляет нашими эмоциями, в полнолуние под влиянием Луны особенно чувствительные люди могут проявлять агрессию, высшую степень несговорчивости. Будьте дипломатичнее, с пониманием относитесь к другим людям.

Также в марте нас ждет период ретроградного Меркурия, но, к счастью, в китайской астрологической системе этому явлению не придают никакого значения. Ползет себе Меркурий по небу в другую сторону и ползет! Затмения китайцев впечатляют куда больше.

И, конечно, День весеннего равноденствия — 21 марта. На этот день тоже не следует планировать важных дел, поскольку небо будет занято и не сможет поддержать ваших начинаний.

Фэншуй

Хорошими секторами стараемся пользоваться как можно чаще, отлично, если здесь оказывается входная дверь или кровать, или рабочее место.

Если плохими секторами слишком активно пользоваться, возникают энергетические диссонансы, активизируются звездные гадости, с которыми приходится уже повоевать. Поэтому если не хотите воевать, лучше держать эти сектора в тишине.

К хорошим секторам относятся: Юго-Восточный, Северный, Восточный.

Нейтральные: Юго-Западный, Западный.

Плохие: Юг, Северо-Восток, Северо-Запад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезды думают об астрологии и гаданиях.