Турист попал под снежную лавину в Сочи

Фото: © РИА Новости/Владимир Сергеев

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К месту происшествия выехали спасатели.

Снежная лавина сошла на южном склоне Аибги в Сочи, за пределами оборудованных трасс курорта «Роза Хутор». Один из туристов перестал выходить на связь. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в зоне ЧП находились трое человек, два туриста вышли на связь, но не могут своими силами выбраться оттуда. Третьего ищут.

«Туристы сообщили, что в их компании был третий катающийся, он перестал выходить на связь», — говорится в сообщении.

К месту происшествия выехали спасатели.

Прежде сообщалось, что юг России оказался в снежном плену. В ряде регионов оказались закрыты дороги, объявлена лавинная угроза. В том числе настоящая зима накрыла и Сочи. Высота снежных сугробов в горах достигла двух с половиной метров. Из-за сильного ветра и почти нулевой видимости на всех горнолыжных курортах были закрыты верхние трассы.

Ранее 5-tv.ru писал, что часть районов Дагестана осталась без электричества из-за аномальных снегопадов. Власти республики планируют восстановить подачу энергии к завтрашнему дню.