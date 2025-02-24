«Можете поплакать»: Трамп высмеял критиков идеи требовать у госслужащих отчеты

Трамп с помощью мема высмеял критиков идеи требовать у госслужащих отчеты

Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

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Президент США опубликовал в соцсети мем с известным мультперсонажем Губкой Бобом.

Президент США Дональд Трамп высмеял противников идеи требовать у госслужащих отчеты за проделанную в течение недели работу, опубликовав на своей странице в Truth Social мем с Губкой Бобом.

Мем изображает известного мультяшного героя, который озадаченно чешет голову карандашом и смотрит в отчетность, где перечислен список «дел»:

— плакал из-за Трампа;

— плакал из-за Илона;

— один раз добрался до офиса;

— прочитал несколько электронных писем;

— еще раз поплакал из-за Трампа и Илона.

описание. Фото: Соцсети Президента США Дональда Трампа

Глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск ранее потребовал, чтобы госслужащие в США предоставляли отчет о работе, проделанной ими в течение недели, или увольнялись. При этом Маск сослался на указание американского президента о том, что все федеральные сотрудники должны получить электронное письмо с просьбой отчитаться о делах за минувшую неделю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маск уличил американский минфин в ежегодных выплатах неизвестным лицам 100 миллиардов долларов в качестве пособий.