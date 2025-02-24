Евросоюз ввел санкции против Михаила Галустяна и Юлии Барановской

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Новый список был подготовлен к третьей годовщине начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Европейский союз ввел ряд персональных санкций против телеведущего и юмориста Михаила Галустяна, а также журналистки и актрисы Юлии Барановской. Их фамилии появились в 16-м пакете антироссийских санкций. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба Совета Евросоюза.

Известно, что Михаил Галустян публично высказывал свое мнение по поводу российской спецоперации на Украине, он полностью поддерживает бойцов армии РФ. Шоумен всегда делился своей искренней любовью к Родине (он родился в городе Сочи — Прим. ред.) и заявлял, что никогда не бросит любимую страну.

Телеведущая Юлия Барановская неоднократно ездила в зону СВО и снимала подробные документальные программы о смелости российских бойцов. Она подготовила большой репортаж с поддержкой седьмой бригады народной милиции Луганской народной республики.

«Мне никогда не было стыдно (за свою патриотическую позицию — Прим. ред). Тем более, еще опыт жизни за границей очень быстро в тебе развивает патриотизм. Потому что ты понимаешь, что ничего любимее твоей страны нет. Это абсолютная правда!» — сообщала знаменитость.

Кроме того, в новый список также попал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и сенатор, шахматист Сергей Карякин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие организации вошли в новый санкционный список ЕС.