Снежный коллапс: Кубань «встала» в пробках из-за гололедицы

Фото, видео: © РИА Новости/Макс Ветров; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Стихия парализовала регион, создав серьезные проблемы на дорогах.

На Кубань обрушился снегопад. Из-за обильных осадков пришлось временно ограничить движение грузовиков.

В столице региона всю ночь работала уборочная техника. Мосты, путепроводы обработали противогололедными реагентами и песком. Сейчас в городах — пробки, на дорогах — гололедица.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти до утра 25 февраля. Ночью ожидается до минус 16 градусов, в горах — до минус 23 градусов.