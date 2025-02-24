Фото, видео: 5-tv.ru

Ознакомиться с композицией можно бесплатно на ВДНХ в павильоне № 58.

Познакомиться с современной историей и узнать о подвигах героев спецоперации теперь можно на ВДНХ.

В бывшем павильоне «Украина» сейчас совсем не то, чем когда-то славился братский народ. Там образцы западного оружия, трофеи, которые привезли с линии боевого соприкосновения. О борьбе с нацизмом и историю каждого экспоната могут рассказать сами бойцы, которые это все и добыли в ходе специальной военной операции (СВО).

Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь побывал на месте событий.

У музея специальной военной операции пока нет вывески и никакой рекламы. Он только открылся, но в очень знаковом месте.

«Это один из старейших павильонов на ВДНХ — 58-й. Изначально он назывался „Украинская ССР“ — вот там под гербом наверху даже надпись сохранилась. Когда в 2000-х ВДНХ восстанавливали, Украина свой павильон брать на баланс отказалась. И очень символично, что именно здесь открылся музей СВО», — говорит Китрарь.

Первая же часть экспозиции — огромный котлован прямо в павильоне. Внутри обломки беспилотников, атаковавших российские города и позиции наших войск, части европейских и американских машин, состоящих на вооружении Киева.

В остальных залах авторы постарались передать атмосферу, как на передовой. Это и звук, и свет, и все атрибуты, присущие современным боевым действиям.

«Соответствует действительности на 100%. Очень хорошие и такие натуральные экспозиции. Когда я вот проходил и смотрел, ощущения, что я вернулся туда, к ребятам», — рассказал участник СВО Никита Пастушок.

Никита Пастушок на СВО ушел в 2022-м добровольцем. Попал в 138-ю отдельную гвардейскую бригаду замкомандиром штурмового взвода. Воевал в ЛНР и Харьковской области.

После ранения вернулся домой, но сейчас уже восстановился и проходит обучение. Свою жизнь Никита решил навсегда связать с военным делом.

«В любом случае — да. Безусловно это будет военный путь, военная стезя», — говорит Никита.

Рассказ Никиты, затаив дыхание, слушают молодые посетители выставки. Потом переходят к стендам, где рядом с современными российскими героями отмечен подвиг дедов — ветеранов Великой Отечественной, память о которых современная Украина предала. Сейчас в Киеве отказываются вспоминать о погибших согражданах и намеренно рисуют немецкие кресты на танках.

Геннадию Зайцеву, Герою Советского Союза, 90 лет. Великая Отечественная пришлась на его детство. Потом была служба в рядах спецподразделения «Альфа» КГБ СССР.

Среди его операций в том числе нейтрализация террориста, ворвавшегося в американское посольство в 1979-м. Геннадий Зайцев продолжает поддерживать связь с нынешними бойцами «Альфы» — активными участниками СВО.

«Такая прямая преемственность поколений. А с кого брать пример? У кого учиться? Мужеству, доблести, героизму? Конечно, у предков. Вот они, здесь, перед нами все. Герои СССР», — говорит Зайцев.

Конечно, боевые действия, с тех пор, как служил Геннадий Зайцев, сильно изменились. Но и неизменным осталось многое. Окопы и землянки, честь и достоинство. И тот же самый враг — нацизм, делящий людей на хороших и плохих только по месту рождения.