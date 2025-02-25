«Изменения неизбежны»: прогноз Таро на март 2025 года

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Екатерина Кузнецова рассказала, что ожидать от первого месяца весны.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Екатерина Кузнецова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на март 2025 года.

Основная энергия марта 2025 года (Карта Таро — Четверка Кубков)

Фото: 5-tv.ru

Четверка Кубков — стихия воды и эмоций. Здесь важно понять, что просыпается не только природа, но и мы тоже должны проснуться.

Прежде всего, энергия, которая заложена в этой карте — это статика, отсутствие прогресса и понимания, как двигаться дальше, куда двигаться, для чего и какие на самом деле у нас истинные желания. Стоит задуматься, чего мы хотим добиться, делать, чем заниматься, работать и с кем состоять в отношениях.

Это состояние апатии и тоски. В каком-то смысле это ощущение эмоционального авитаминоза. Поэтому здесь важно понять, что изменить настроение можете только вы сами. Пора привнести в свою жизнь новую искру для того, чтобы дела пошли на лад.

Прогноз финансов на март 2025 года (Карты Таро — Королева Пентаклей, Смерть)

Фото: 5-tv.ru

Первая карта говорит о том, что все наши действия в марте должны быть направлены на то, чтобы сберечь имеющиеся у нас ресурсы.

Королева Пентаклей ни за что не отдаст то, что у нее есть. Она очень трепетно, аккуратно относится к финансам, она умеет разумно тратить. Если ей нужно вложить, она делает это также с присущим ей здравомыслием. Рисковые операции в плане финансов неоправданны. Лучше выбирать что-то более практичное.

Карта Смерти. Она говорит о том, что грядут изменени, и они неизбежны. Вы уже доросли для того, чтобы шагнуть во что-то новое.

В сочетании с Королевой Пентаклей мы это делаем очень обдуманно. О скупости речь не идет, потому что чем больше мы держимся за то, что у нас есть, тем меньше движения вперед мы можем получить. Мы сами себя ограничиваем от нужных нам изменений.

Кто давно рассматривал вариант смены деятельности, вполне может сейчас решиться на этот шаг. Но важно, чтобы у вас была финансовая подушка безопасности.

Личная жизнь в марте 2025 года (Карты Таро — Луна, Иерофант, Мир)

Фото: 5-tv.ru

Карта Луна говорит о состоянии, когда сначала мы погрузились в прекрасные мечтания, иллюзии и начали просыпаться какие-то страхи. Возможно, мы что-то узнали, что было от нас сокрыто, и это нам не очень нравится.

Потому что Луна всегда говорит про какую-то нечестность, недоговоренность, когда есть тайны, секреты, скелеты в шкафу, о которых люди предпочитают молчать и совершенно не хотят оголяться перед другими.

Важно, прежде всего, взять свое эмоциональное состояние под контроль, потому что вас может кидать из крайности в крайность, из одного страха в другой. И важный совет — доверяй, но проверяй.

Карта Иерофант может указывать на смену социального статуса. Также она, скорее всего, говорит о том, что ситуация непроясненности и недоговоренности касается тех особ, которые находятся в официально зарегистрированном браке.

Карта Мир. Здесь может идти речь о завершении отношений, потому что Мир не всегда нас толкает во что-то более прекрасное. Мы должны расти, мы должны расширяться.

Вполне возможно предстоит что-то не очень приятное вытащить, обсудить. Но в случае, если консенсус в диалоге не будет достигнут, кто-то пойдет дальше в статусе свободного человека. Поэтому аккуратнее и, наоборот, смелее, если вы как раз созрели для такого решения.

Совет на март 2025 года (Карта Таро — Восьмерка Мечей)

Фото: 5-tv.ru

Карта Восьмерка Мечей говорит о всяческих ограничениях. Здесь, прежде всего, они исходят от нас самих. Ментальная борьба, которая происходит у нас с вами в голове.

Нормально бояться, но при этом ненормально ничего не делать для того, чтобы улучшить свою ситуацию. Очень часто слоном кажется муха. Выход из проблемы есть всегда.

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