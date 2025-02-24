Россия готова рассмотреть вопрос расчета в долларах на нефтяном рынке

Рябков: Россия может рассмотреть вопрос расчета в долларах в торговле нефтью

Фото: 5-tv.ru

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В МИД РФ также прокомментировали ситуацию с санкциями.

Россия могла бы дополнительно рассмотреть вопрос расчета в долларах на нефтяном рынке. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия приспособилась к санкциям в значительной степени. Однако неправильно было бы говорить об отсутствии возможностей для движения вперед в нынешних обстоятельствах.

«Хотя, расчеты в долларах, например, за нефть, — это тема, которая, наверное, может быть дополнительно рассмотрена, если американская сторона проявит к этому тот или иной интерес», — сказал Рябков.

Международный нефтяной рынок традиционно проводит расчеты в долларах, поэтому Россия не будет против поступать аналогично.

Также Рябков отметил, что в вопросе санкций Москва занимает последовательную и принципиальную позицию, базирующуюся на том, что эти ограничительные меры были изначально нелегитимными. Они являются инструментом шантажа и давления, который Запад использует для решения экономических задач.

В мае 2024 года Россия начала переходить на расчеты за нефть в национальных валютах.

Прежде экс-президент США Джо Байден ввел антироссийские санкции, осложнившие поставку нефти и газа в Венгрию. Помимо этого, ограничения коснулись Газпромбанка, через который осуществлялись расчеты по строительству атомной электростанции «Пакш-2». Москве и Будапешту пришлось экстренно искать альтернативный способ оплаты. После этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил за отмену санкций против РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санкций в день третьей годовщины начала СВО. Ограничения коснулись 35 организаций.