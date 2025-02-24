Мишустин: детские пособия не будут считать доходом при оценке нуждаемости семьи

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sergey Elagin; 5-tv.ru

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Так нуждающиеся в поддержке государства граждане смогут найти новую работу.

В России суммы детских пособий не будут учитываться в качестве дохода при оценке нуждаемости семьи. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«По поручению президента правительство усовершенствовало правило предоставления социального контракта. Теперь при его назначении не будут учитываться выплаты по единому пособию в связи с рождением и воспитанием ребенка, которые получают нуждающиеся семьи», — отметил он.

То есть сумма пособия на ребенка не будет включаться в расчет среднедушевого дохода при оформлении необходимой поддержки.

Мишустин подчеркнул, что благодаря этому удастся дополнительно заключать в среднем около 118 тысяч социальных контрактов каждый год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин заявил о планах повышения производительности труда в России на 20%.