Возле российского консульства в Марселе прогремел взрыв

Фото: www.globallookpress.com/Gerard Bottino

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Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Взрыв прогремел возле российского консульства во французском Марселе. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на городскую пожарную службу.

«Пожарные Марселя подтвердили, что взрыв произошел в восьмом округе, недалеко от российского консульства», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших, по предварительной информации, нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв произошел на газовой буровой вышке в Тюменской области.