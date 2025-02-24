Зеленский накричал на главу Минфина США из-за сделки по ресурсам

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

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Вопли украинского лидера были слышны даже за дверью.

Президент Украины Владимир Зеленский накричал на главу Минфина США Скотта Бессента при обсуждении сделки по редкоземельным металлам. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Зеленский «был очень зол», по словам источника, и не смог сохранить выдержку при беседе с Бессентом. Крики украинского лидера были слышны даже за дверью.

«За дверями офиса (Зеленского — Прим.ред.) в Киеве… вспыхнула напряженность по поводу будущего самого важного стратегического альянса Украины. Доносящиеся оттуда хриплые крики нельзя было ни с чем спутать», — говорится в сообщении.

Известно, что Вашингтон требует 50% прав на редкоземельные металлы Незалежной, а также важнейшие полезные ископаемые страны, чтобы окупить затраченные средства и военную помощь на поддержку Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков раскрыл причину резких высказываний Трампа в адрес Зеленского. Президент США недоволен некорректным отношением со стороны Зеленского.