Стоит обменять сейчас? Финансист предсказал курс доллара к лету
Финансист Шепелев: к лету курс доллара может повысится до 95-100 рублей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Курс американского доллара в настоящее время составляет около 88 рублей.
К лету доллар будет стоить примерно 95-100 рублей, евро — 100-105 рублей, а юань — 13-13,3 рубля. Такой прогноз дал изданию Газета.ру эксперт по фондовому рынку Александр Шепелев.
По его мнению, сейчас вышеперечисленные валюты находятся вблизи своих годовых минимумов, а геополитическая ситуация более-менее стабилизировалась. В связи с этим, ожидать значительного падения доллара не стоит.
Кроме того, недавние санкции в отношении нефтегазового сектора еще не полностью реализованы, как указал Шепелев, и их эффект может привести к дополнительному росту курса доллара примерно на два рубля.
При этом еще 20 февраля курс американской валюты на внебиржевом рынке опустился ниже 88,5 рубля. Примерно в этом же диапазоне доллар держится и по сей день.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США рубль признали самой перспективной валютой.