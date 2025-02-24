Россиянам объяснили, почему на 8 Марта не будет дополнительного выходного

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Работать на следующей неделе придется все положенные пять дней.

В 2025 году Международный женский день, который отмечается 8 марта, выпадает на субботу. Однако, в связи с переносом выходного дня, у россиян не будет трехдневного отдыха. Об этом РИА Новости сообщила эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова.

«Длинных выходных не будет, несмотря на то, что праздник выпадает на выходной день — субботу. Этот выходной день перенесен на июнь», — рассказала Владимирова.

Она указала, что постановлением правительства страны выходной день был перенесен на пятницу, 13 июня. Это позволит россиянам отдыхать четыре дня подряд на День России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что этой весной россиян ждет короткая рабочая неделя — с 28 по 30 апреля. Кроме того, последний день будет сокращенным. А дальше — долгожданные майские праздники! В пятницу, 2 мая, россияне будут отдыхать за счет переноса выходного с субботы, 4 января.