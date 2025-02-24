Восторг один на всех: Гоша Куценко и Чжэн Ханьи презентовали фильм «Красный шелк» в Пскове

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Часть съемок проходила именно в этом регионе, он сыграл роль Маньчжурии.

Исторический блокбастер «Красный шелк» бьет рекорды кассовых сборов. Главную кинопремьеру года уже посмотрели десятки тысяч россиян. Особенный показ прошел для жителей Псковской области. Российско-китайскую картину представили исполнители главных ролей — Гоша Куценко и Чжэн Ханьи.

После просмотра они пообщались со зрителями и рассказали некоторые детали создания фильма. Кстати, часть съемок проходила именно в Пскове. О том, какую роль сыграл древний город, рассказал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Коварные русские шипящие китайской звезде Чжэн Ханьи даются с трудом, но зрители поддерживают!

Создатели детективного экшена «Красный шелк» привезли в Псков большое кино о любви к Родине, о защите интересов страны. Старшина роты Куценко призыва 85-87 отдает приказ — сегодня десантники идут в увольнение.

Во-первых — красный день календаря, отличный повод прийти и посмотреть кино прямо не выходя из воинской части. Или отправиться в кинотеатр в День защитника Отечества или день Красной Армии в 1927-м, когда и разворачиваются события картины, этот праздник назывался именно так.

У главной героини в фильме загадочный красный шарф. Но и зрители подготовились, тут и красные наряды, и помада, пакет китайских чипсов. «Хуаньин» или «добро пожаловать» на главную кинопремьеру года!

В Транссибирском экспрессе наши разведчики сопровождают китайских курьеров, секретные документы определят будущее СССР и Китая. Но пассажиры тут непростые: и головорезы, и иностранные шпионы — каждому подавай бумаги. Новая остановка, новые приключения!

«Когда ее собрали, первый раз, когда увидел я картину при звуке — я не поверил, что это сделали мы. Мне показалось, что я ошибся залом, у меня был такой выброс дофамина», — говорит актер Гоша Куценко.

Мерный стук колес прервет убийство. Разгадывать загадку придется советскому Пуаро Гарину, с чьей ролью блестяще справился серб Милош Бикович.

Международная команда: Гоша Куценко, Глеб Калюжный, Ярослав Могильников, Елена Подкаминская и, конечно, прекрасные китайские актеры. Чжэн Ханьи признается, когда снимали сцены в морозном Пскове (древний город, кстати, сыграл роль Манчжурии), не могла оторваться от русских сугробов. А потом был Китай и жара под 40 градусов. Кстати, все трюки от стрельбы до прыжка с высокой горы актриса делала без дублеров.

«Выбора нет. Ну да, я актриса, и я хотела стараться попробовать. И я думаю, что они могут, а почему я бы нет, я тоже могу!» — говорит исполнительница главной роли Чжэн Ханьи.

Байкал, Петербург, Москва, Шанхай — десяток локаций за почти 2,5 часа путешествия. Перестрелки — позавидует Тарантино! Трюки — по конспектам Джеки Чана!

Целый состав загнали в огромный съемочный павильон — снимали с тщательным вниманием к мельчайшим деталям, ведь картину покажут и в Китае — все документы уже получены.

«Мы выйдем в Китае как национальный китайский фильм, а это уже другие преференции, это уже другие преимущества», — говорит продюсер фильма «Красный шелк» Вадим Быркин.

Ну а пока «Красный шелк» во всех кинотеатрах нашей страны от Калининграда до Владивостока, но восторг — один на всех.

«Очень динамичный сюжет. Были захвачены»,

«Очень понравился, всем рекомендуем посмотреть»,

«Снято не хуже голливудских фильмов, реально есть что посмотреть»,

«И динамичная, и так сказать, и красочная, и все остальное. А китайский кинематограф для нас с мужем, например, не открытие, мы смотрели и китайские фильмы, и сериалы. Все достойно», — говорят зрители.

И конечно, в картине нашлось место романтике — красной линией любовь идет через весь сюжет. Ну а ее язык понятен любому зрителю: хоть российскому, хоть китайскому.

Непонятно одно до самого финала — кто главный злодей? А еще то, как создателям «Красного шелка» удалось превратить обычный киносеанс в путешествие.





