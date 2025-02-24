Домашнее насилие с пеленок: что такое детский абьюз и как с ним бороться

Фото, видео: 5-tv.ru

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Принято считать, что физическое и психологическое негативное воздействие проявляют только взрослые люди. Увы, проблема гораздо шире.

Тема абьюза все активнее поднимается в обществе, современному человеку уже хорошо известно, что это такое. Также очевидно, что он подразумевает не только физическое и сексуальное, но и психологическое насилие.

Существует множество его видов — газлайтинг, обесценивание, эмоциональные качели, манипуляции, внушение ложного чувства вины, шантаж, угрозы, доведение до финансовой зависимости, репродуктивное давление и так далее. В каждом случае последствия для жертвы могут стать фатальными, если она не вырвется на свободу.

Однако есть один аспект, который все еще становится открытием для многих людей. Абьюзерами могут быть дети. И нет, не подростки или близкие к совершеннолетию, пышущие гормонами и жаждой самоутверждения юноши и девушки. Насилие могут проявлять даже малыши, первые тревожные звоночки раздаются в возрасте двух-трех лет.

На этом этапе развития нормотипичные крохи уже понимают, что такое хорошо, что такое плохо. Они также умеют эффективно прощупывать границы дозволенного. Если это вовремя не остановить, прощупывание становится все больнее. Психолог Олеся Жихарева рассказала, как это происходит.

Почему дети становятся агрессорами и булли

www.globallookpress.com/Vladimir Godnik

«Некоторые психологи считают, что у нас в принципе понимание хорошего и плохого заложено практически с рождения. Это спорный вопрос, но, тем не менее… Чем отличается детский абьюз? Как правило, он возникает чаще всего в подростковом возрасте. Но и младшие дети прекрасно могут абьюзивить. Детский абьюз отличается открытостью и непредвзятостью. Например, если ребенок на прогулках, общественно прогулках осознанно портит настроение, он на самом деле абьюзер», — объяснила эксперт.

Ребенок может проявлять насилие как по отношению к родителям или близким родственникам, так и по отношению к другим детям. Абсолютно осознанно малыши детсадовского возраста могут оскорблять, издеваться, преследовать, особенно того, кто чем-то отличается от других.

Причинами абьюза чаще всего становятся внутрисемейные отношения. Например, конфликты между мамой и папой, их неприемлемые методы воспитания или банальная нехватка внимания. Если родители делают из своего чада кумира, они также его травмируют и провоцируют жестокость к окружающим.

«Это двойные стандарты: например, мило здороваться с соседкой и за дверью ее критиковать в жесткой неприемлемой форме… Ну и, конечно же, врожденная особенность — это патология характера. Что делать родителям? Если говорить про родителей абьюзера, то нужно на самом деле проанализировать отношения в семье», — отметила психолог.

Россияне все чаще жалуются на детей-абьюзеров

www.globallookpress.com/uwe umstätter

В соцсетях, на форумах и в прессе регулярно появляются публикации о проявлении насилия среди школьников, в том числе в младших классах. Мамы и папы, которые не поддерживают буллинг, с ужасом наблюдают, как их отпрыски издеваются над своими жертвами. А порой они рассказывают истории о собственных травмах, нанесенных детьми. И это не только скандалы в публичных местах и требования купить вожделенную игрушку.

Речь идет о побоях, нападениях с оружием и прочих зверствах. Причем далеко не у всех этих маленьких абьюзеров есть подтвержденные психиатром психические расстройства. Тут стоит понимать разницу между разовыми вспышками агрессии и системным поведением.

Детская психика подвижна (это еще называют эмоциональной лабильностью), это связано с особенностями процесса познания мира у малышей. Но если ребенок регулярно, в не во время аффективных вспышек, ведет себя неадекватно ситуации, резко, громко, агрессивно — пора задуматься о его ментальном здоровье. С каждым годом, с развитием эмоционального интеллекта, пытки их становятся все более изощренными.

Поэтому подростки-абьюзеры, состоянием которых не озаботились вовремя (и не предоставили терапию), и попадают в новости с самыми страшными заголовками. Они жестоко унижают сверстников и взрослых, выискивая их слабые места и болевые точки. Они решают конфликты кулаками, мучают животных, не чувствуя при этом вины за чужие страдания или нарушение правил.

Как своевременно распознать склонность ребенка к насилию

www.globallookpress.com/Jörg Lange

Главным аспектом успеха в этом вопросе является пристальное внимание взрослых к поведению их чада. Уже в раннем возрасте они должны замечать склонность к насилию и отличать ее от случайного причинения боли. На деле мамы и папы нередко смеются, когда видят, как их кроха выкручивает кошке хвост или пинает собаку. Он же еще маленький, ничего не понимает! Увы, понимает. И если такое поведение воспринимается как игра и не пресекается, последствия могут быть плачевными.

Дети-абьюзеры нередко начинают контролировать родителей. К примеру, не отпускают маму из дома даже иногда, на маникюр. Перед выходом женщине приходится переживать истерику ребенка, крики, угрозы, попытки то выпросить отмену ее процедуры, то наказать кулаками за «непослушание». Чувства мамы дитя при этом совершенно не интересуют. Они и слышать не хотят, что ей требуется немного времени на собственные нужды.

Не исключено, что это манеры, которые ребенок скопировал. Возможно, папа запрещает маме действовать самостоятельно, следит за ней или даже бьет за своеволие. Если в семье нарушение личных границ — норма, малыш растет именно в этой реальности и приобщается к ней.

Обратная сторона этой медали — вседозволенность и непоследовательность родителей в вопросах воспитания. Сегодня можно лечь спать поздно, завтра за это наказывают, сегодня разрешили не делать уроки, завтра выпороли за двойку без объяснения причин. На чадо это оказывает колоссальное влияние, в нем растет гнев, он перестает относиться к родителям с уважением. И слушается только потому, что боится ремня.

Как родители влияют на становление ребенка-абьюзера

www.globallookpress.com/Siegfried Kuttig

Как ни парадоксально, при том, что абьюз — это, в том числе, проявление негативных эмоций, к жестокости может привести запрет на проявления этих самых негативных эмоций. Разрушительно действуют и невыполненные обещания. Представьте, вы постоянно обещаете сводить малыша в парк аттракционов, но каждые выходные находите причину этого не сделать. Кто вы в его глазах? Обманщик. Обманщиков не уважают.

Очень часто дети, оказавшиеся бессильными против взрослых, копят злость в период взросления. Примеров масса. Одни терпят домашнее насилие, в том числе сексуальное, но не могут уйти — они не умеют жить самостоятельно, у них нет денег, им страшно и стыдно кому-то признаться. Другим запрещают буквально все и держат в ежовых рукавицах, не позволяют выбрать даже кружок по собственным интересам. Третьи иногда осмеливаются поделиться с мамой или папой своими проблемами, но их не воспринимают в серьез, смеются.

Понимание ребенка, что он ни на что не может повлиять, может привести к перелому, он смирится и затихнет. А может дождаться «освобождения» и однажды обрушить весь свой гнев на окружающих. Агрессивные действия их будут казаться неожиданными, неадекватными, беспричинными, но это не так. И если его беды не замечают родители, могут заметить учителя, родственники, соседи — и помочь выбраться из деструктивной среды.

Почему самые ярые агрессоры — это трехлетки

Как ни странно, наиболее яркие абьюзивные поступки совершают дети от года до четырех. Они пока не в состоянии критически относиться к своим действиям, им все равно, как это выглядит со стороны, они не сдерживают эмоций. У самых маленьких нет еще и инструментов выражения чувств кроме крика, разбрасывания игрушек, размахивания руками или истерики на полу. И они вполне могут наброситься на маму с кулаками, если в их руках сломался банан.

Пятилетки и школьники уже не просто дерутся и плачут, они могут испортить мамино платье — как наказание, затаить обиду и отомстить позже, объявить бойкот. Старшие школьники доходят порой и до самоповреждения — аутоагрессии. И если младенцам еще можно мягко объяснить, что родителей (друзей, котят) обижать нельзя, то старшеклассник в обостренном состоянии в лучшем случае не станет слушать. Поэтому уже с трех лет нельзя оставлять без внимания регулярные проявления агрессии и абьюза. Самое время обратиться к детскому психиатру и проверить чадо на развитие ментального расстройства или более серьезного психического заболевания.

Что делать, если ваш ребенок — абьюзер

www.globallookpress.com/Thomas Koehler/ photothek.net

Как отмечает Олеся Жихарева, поскольку поведение детей тесно связано с их отношениями с родителями, лучше искать помощи у семейных психологов, а затем проходить как совместную, так и индивидуальную терапию.

Что касается жертв абьюза, то есть детей, которые подвергаются преследованию и остракизму, им тоже не помешает помощь психолога. Специалист будет работать над самооценкой, над умением дать отпор, отстоять свои границы и интересы. Некоторым идут на пользу спортивные секции — они дают ощущение собственной силы и значимости.

«Ну и, конечно же, повышение самооценки. Почему? Потому что самооценка закладывается родителями внутри семьи в возрасте до пяти лет. Насколько часто случается абьюз? Часто. Классический школьный боулинг — это одна из разновидностей абьюза», — сказала эксперт.

Внимательность к манипуляциям, давлению со стороны ребенка, жестокости, вредительству — первый шаг для мам и пап маленьких абьюзеров. Если дело в системном поведении, а не периоде возрастного кризиса, пора бить тревогу.

Следующим шагом станет анализ ситуации и поиск причин агрессии. Чтобы его реализовать, необходимо проводить вместе больше времени, интересоваться жизнью чада, его проблемами и переживаниями, отвечать на его вопросы, объяснять, поддерживать. И любить. Ответная агрессия, запугивание, грубые наказания, игнорирование не помогут, а только укрепят тенденцию к разрушению. Вместо них поощряйте дитя за «правильные» поступки, а деструктивные обсуждайте.

И самое важное. Дети впитывают реальность, в которой живут, она их формирует. И лучшее, что может сделать родитель, это стать позитивным примером для ребенка. Мама и папа должны своей ежедневной рутиной учить малыша миролюбию, взаимному уважению, умению договариваться и заботиться.

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