Фото, видео: Reuters/Lisi Niesner; 5-tv.ru

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Половина дела сделана, впереди формирование нового коалиционного правительства.

Паковать чемоданы и искать новое место работы посоветовали Олафу Шольцу после оглашения итогов выборов в Германии. Правящая Социал-демократическая партия Германии потерпела унизительное поражение, набрав всего около 16 процентов голосов.

На первом месте консервативный блок. Сенсационный результат показала «Альтернатива для Германии». У нее рекордные 20 процентов и второе место. По словам экспертов, такой результат говорит о глубоком политическом расколе между западной и восточной частями страны. Преодолеть его Германия не смогла даже спустя 35 лет после падения Берлинской стены.

О том, как будет выглядеть немецкий политический ландшафт, и могут ли измениться отношения России и Германии рассказывает корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Первым делом Европа и мир, а уж потом Германия. Фридрих Мерц начинает с того, что важно внешним игрокам, а не его избирателям.

«Мир не ждет длительных коалиционных переговоров. Теперь мы должны быстро снова стать способными действовать, чтобы поступать правильно внутри страны, а также восстановить свое присутствие в Европе и быть замеченными во всем мире», — заявил кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц.

После трехлетнего перерыва и отдыха от политики Ангелы Меркель партия ХДС возвращается к власти. Правда, с удручающей для себя поддержкой — всего треть населения страны.

Социал-демократы во главе с Олафом Шольцем вообще терпят историческое поражение.

«Это горький результат выборов для Социал-демократической партии. Это также поражение на выборах», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Но удар в спину не только уходящему канцлеру, но и по всем его соратникам — президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру и министру обороны Борису Писториусу.

«Если говорить серьезно, то мы достигли катастрофического результата. И тут ничего нельзя приукрасить. У нас худший результат в истории Федеративной Республики», — заявил Борис Писториус.

Они даже не на втором, а на позорном третьем месте. У остальных участников теперь уже бывшей коалиции результат тоже далек от феерии — "Зеленые" кое-как удержались, а вот свободные демократы вообще не попадают в новый состав бундестага.

Ну а главной сенсацией выборов стала долгожданная для очень многих уже избирателей «Альтернатива для Германии». Немецкие правые становятся второй политической силой в стране.

Разрыв с правящей отныне ХДС — менее десяти процентов, лучший показатель того, что страна отворачивается от традиционных партий.

Илон Маск публикует аббревиатуру немецких правых с флажками Германии.

А если смотреть на карту электоральных предпочтений, Германия после этого воскресенья снова расколота. И строго по границам между ФРГ и бывшей ГДР, где позиции правых еще больше усилились

«Главная тема для меня, это внутренняя безопасность. Мигранты просто должны покинуть нашу страну. Они не приносят пользы, только тратят наши деньги. Украина тоже не имеет к нам никакого отношения и не может быть полезной», — заявил избиратель в Эрфурте.

Но одно дело –народное признание, и совсем другое — реальная власть. «Альтернативу» никто и близко к ней не собирается подпускать. Первые же публичные переговоры в студии ARD показывают всю сущность демократии по-европейски.

«Фридрих Мерц отчаянно хочет стать федеральным канцлером. И я утверждаю, что, исключив возможность коалиции с „АдГ“, он фактически ставит свои личные амбиции выше блага страны. И за это его нужно оценивать», — заявила кандидат на пост канцлера Германии, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

Закоренелая немецкая бюрократия решила не считаться с миллионами альтернативных голосов избирателей.

Сами по себе парламентские выборы в Германии — это еще половина дела. Теперь набравшая больше всего голосов партия определяет своего канцлера и приступает к формированию коалиционного правительства.

Что касается кандидатуры самого Мерца — все уже предрешено Ему 69 лет. В каком-то смысле Фридрих — великий, учитывая его рост под два метра. Хочешь не хочешь, а смотрит на всех свысока.

Миллионер, сколотивший состояние, в том числе работая на американские корпорации, лоббируя трансатлантические отношения. Предпочитает добираться даже на небольшие расстояния на личном самолете, некоторые уже называют его немецким Трампом, исключительно за обещания развернуть масштабную борьбу с нелегальной миграцией. И в этом смысле он, конечно, совсем не Меркель.

«Фридрих Мерц со своей ХДС, или, можно сказать, ХДС Меркель, в принципе, мог бы быть альтернативой, которая смогла бы сформировать правительство с другими коалиционными партнерами», — рассказал экономист Айк Хамер

Но вот каким станет его курс в отношении России — вопрос открытый. На востоке Германии, где традиционно сильны пророссийские настроения, он говорил вполне обнадеживающе — вот цитата его выступления под Лейпцигом.

«Однажды мы должны будем предпринять серьезные шаги, чтобы вновь наладить хорошие отношения с Россией», — сказал тогда Мерц.

Но вот на заключительных теледебатах его риторика была уже совсем иной.

«Мы не нейтральны. И никогда не будем нейтральными. Мы на стороне Украины и будем с Украиной до конца», — сказал Мерц.

Даже свою предвыборную кампанию начинал с поездок в Киев, гарантируя, что в первый же день своего канцлерства поставит Украине дальнобойные «Таурсы». Что только подтверждает худшие опасения, что к власти в ФРГ приходит очередной канцлер войны, рискующий не оправдать совсем других надежд.

«Нам нужны люди, личности, которые готовы говорить со всеми, чтобы вернуть нормальные отношения между Германией и Россией. Они нам срочно нужны снова», — считает праправнук первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.

А ведь именно фанатичная поддержка Украины и разрушила правящую коалицию, затем поставила крест на Шольце и, наконец, привела к этим досрочным выборам. Не говоря уже о том, что Мерцу достается умирающая страна с развалившейся экономикой и промышленностью. Энергокризис и многомиллиардные дыры в бюджете, продолжающаяся деиндустриализация.

Все то, от чего Шольц поспешил буквально унести ноги. Символично, что именно в день выборов его заметили именно за пробежкой.