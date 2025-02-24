Как ледышки: о каких болезнях могут говорить холодные ноги и руки

Врач Поляева: холодные ноги и руки могут говорить о проблемах с нервной системой

Фото: www.globallookpress.com/Jevgenija Pigozne

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Далеко не всегда это является следствием низкой температуры.

Проблема «ледяных» ног или рук знакома многим людям. Чаще всего это лишь временное явление, вызванное низкой температурой или недостатком физической активности. Однако иногда холодные конечности могут быть симптомом более серьезных проблем со здоровьем.

Врач-кардиолог Ирина Поляева рассказала изданию Газета.ру, что холодные руки и ноги могут быть из-за анемии (нехватки железа в крови) или проблем с кровообращением, например, из-за атеросклероза или спазмов сосудов, при котором на стенках артерий накапливается холестерин.

Еще руки и ноги могут быть холодными из-за проблем с нервной системой или щитовидной железой. Например, гипотиреоз может замедлить обмен веществ и снизить температуру тела.

«У людей с диабетом же может развиваться диабетическая невропатия — повреждение нервов, которое также может ухудшать кровообращение и вызывать холод в конечностях», — предупредила Поляева.

Если чувство холода в руках и ногах возникает часто, важно обратиться к врачу для диагностики и выявления причины.

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