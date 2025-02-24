«У нас хорошая память»: в РФ назвали условия для возвращения иностранных брендов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Западные компании не смогут снова стать частью российского рынка как ни в чем не бывало.

Если иностранные компании захотят вернуться на российский рынок, то они не должны будут отказываться от присутствия в новых регионах — то есть на территории Крыма, Донбасса и Новороссии. Об этом заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«У нас территория РФ единая по правилам и подходам. Поэтому, размещая свои подразделения, они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун», — сказал Мантуров.

Однако так быстро вернуться тем или иным зарубежным брендам, как они покинули российский рынок после начала спецоперации, не удастся. Это касается в том числе и автропрома.

«Здесь (в автопроме. — Прим. ред.) ситуация очень неоднозначная и просто взять и вернуться так, как просто взяли и вышли, уже не получится. У нас, во-первых, хорошая память, и так вот легко мы принимать такие решения точно не будем», — отметил вице-премьер.

Конечно, сегодня отечественный производитель для России — в приоритете. Как отмечал на пленарной сессии Форума будущих технологий президент страны Владимир Путин, РФ должна предоставить отечественным брендам преимущества в случае возвращения иностранных компаний, при этом соблюдая требования Всемирной торговой организации (ВТО).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие западные бренды первыми могут вернуться в РФ.