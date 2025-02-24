«Мастхэв к просмотру»: фильм «Красный шелк» покорил россиян

Фото, видео: Кадр из х/ф «Красный шелк». реж.: Андрей Волгин, 2025г.; 5-tv.ru

Ленту уже по достоинству оценили тысячи зрителей со всей страны.

Более чем заметное событие даже не этой недели, а, скорее, наступившего года. В широкий прокат вышел исторический детектив, снятый в стиле экшн, — «Красный шелк». Лент подобного уровня в нашей стране не снимали никогда, именно поэтому критики уже назвали фильм премьерой года и знаковым событием для всего отечественного кинематографа.

Дело не только в масштабе работы, ее зрелищности и звездном актерском составе. Пожалуй, никогда раньше не проводилась столь тщательная подготовка к съемкам. В том числе и касающаяся исторических документов.

Обозреватель «Известий» Виктор Синеок рассказал, почему «Красный шелк» обязателен к просмотру не только для любителей кино.

На «Красный шелк» в кино надо идти подготовленным. К захватывающему экшену, лабиринтам сюжета, бурлящим страстям и ярким краскам. Сюжетная линия как раз позволяет все это показать.

Коммунисты Поднебесной скрываются от карателей Гоминьдана, политической силы, что утверждала свою власть расправами. Они пробираются через Россию, чтобы передать секретные документы. За ними, конечно, погоня. Бегут по лесам, едут на дрезине. Потом садятся на Транссибирский экспресс.

Зима, их паровоз вперед летит… Казалось бы, замкнутое пространство. Всего несколько человек в вагоне. А сколько поворотов. Здесь непростые и очень «тревожные пассажиры». Пожалуй, самый яркий — в исполнении Милоша Биковича. Нелегал, заброшенный за границу еще при царе в 1927 году, ищет способ вернуться.

«Он давал присягу царской России. Сейчас пришла советская власть, и его пригласили работать на эту советскую власть. Человек не может жить оторванным от своих корней, от своей страны», — говорит актер Милош Бикович.

Есть линия возвращения домой, есть любовная линия. Есть сплетение детективных сетей. И все это с прыжками, стрельбой, погонями. Схваткой с неизвестными до этого нашему зрителю хунхузами.

Китайские банды начала XX века орудовали на Дальнем Востоке. В том числе и в приграничных районах. Такая этнография в повествовании неизбежна — слишком лихо закручен сюжет. Снимали и в Ленинградской, и в Псковской областях, и на замерзшем Байкале.

При минус 40 по-российскому кинообычаю били о штатив тарелки. Кидали в воздух колосья в Китае — как у них заведено.

Проект российско-китайский. Снимали в двух странах. Причем в Поднебесной арендовали павильоны самой большой киностудии в мире. С размахом у китайцев все в порядке: построили гигантские декорации. Даже Шанхай начала века почти в натуральную величину.

«Люди в натуральную величину построили целый город, и все здания настоящие, они все функционирующие. И это все каких-то невероятных размеров, масштабов. Все перекрывается, закрывается. Выключается, все высокотехнологично», — рассказал режиссер фильма «Красный шелк» Андрей Волгин.

В основе детективного экшена — страницы совместной истории. Китайские коммунисты едут к советским, чтобы организовать в СССР съезд партии.

Пожелтевшие страницы, немного стершиеся иероглифы. Устав КПК. А еще шифровки Сталина. Записки Молотова о шестом съезде китайских коммунистов в Подмосковье. С этих записей и пометок, можно сказать, начиналась история современного Китая. Уникальные архивные документы мы показываем впервые.

Невероятно важное событие, которое одни силы пытались провести, а другие — сорвать. Исторические параллели напрашиваются сами собой. Что делает «Красный шелк» еще более знаковым явлением. Про фильм на одном из заседаний правительства спрашивал Владимир Путин. Перед тем, как обсудить картину с Си Цзиньпином.

И китайский посол пришел на премьерный показ.

«Мы будем стараться делать больше хороших фильмов. Сотрудничество в этой области очень важное и очень перспективное, потому что у нас очень много хороших историй», — заявил чрезвычайный и полномочный посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Кино создавали вместе российские и китайские специалисты по трюкам, по костюмам. Одну из главных ролей играет китаянка, которая живет и учится в Петербурге.

«Очень много людей. И это мой первый раз. Я сейчас как будто во сне!» — говорит исполнительница главной роли Чжэн Ханьи.

Премьерный показ постарались сделать интернациональным. Китайские барабаны, колорит. И гостей созвали в кинотеатр с подходящим историческим названием «Октябрь». Масштабный и очень сложный проект. «Красный шелк» создан при участии «НМГ Кинопрокат», компании, что входит в холдинг «Национальная Медиа Группа».

«Это, конечно, уникальное событие для российского кино. И яркий пример высочайшего уровня российско-китайских отношений. Партнерство России и Китая активно развивается во всех сферах: в экономике, культуре, в спорте. И теперь наша совместная работа в производстве кино вышла совершенно на новый уровень. И очень радостно, что такой важный для наших стран проект реализован именно при участии „Национальной Медиа Группы“, которая уже давно успешно работает на китайском рынке. Хочу поздравить всю команду, которая работала над фильмом. Уверена, он найдет отклик как у российского, так и у китайского зрителя. И станет еще одним шагом в укреплении дружбы между нашими народами», — заявила председатель совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева.

А еще «Красный шелк» расширяет интерес к нашему кинематографу. Одновременно с Россией фильм вышел в Берлине. В Русском доме его показали европейским киноспециалистам.

Первые дни в прокате показали — кинотеатры явно делают ставку именно на это кино. А отзывы зрителей после просмотра — от «классно» до «всем рекомендую».

«Сюжет, очень красиво снято, я прямо не ожидала!»

«Очень классный фильм!»

«Фильм супер — вот!»

«Я не ожидал такого впечатления, я очень счастлив!»

«Это мастхев к просмотру абсолютно всем. Актерский состав шикарный. Съемки шикарные, сценография шикарная. Все великолепно, я прямо рекомендую, я б еще раз обязательно сходила», — так о фильме высказались зрители.

Все потому, что в «Красном шелке» есть все составляющие отличного кино.

«То, что зритель так хочет увидеть, заходя в кинозал: захватывающий сюжет, масштабные съемки, режиссуру, диалоги, трюки. Конечно, звездный состав. Теперь увидеть все это можно и на широком экране в кинотеатрах», — заключил Синеок.