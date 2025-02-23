Кепки летят на лед: Овечкин оформил хет-трик, до рекорда Гретцки 12 шайб

Фото: Justin Cooper/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Чтобы превзойти канадца, нужно забить еще 13 голов. Российский форвард в блестящей форме в свои 39 лет.

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерз», принес победу своей команде и скоратил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до 12 шайб.

В воскресенье столичный клуб принимал на своей площадке гостей из Канады. Встреча завершилась со счетом 7:3 (2:1, 3:0, 2:2) в пользу хозяев льда. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился во встрече тремя заброшенными шайбами.

В первом периоде ему не удалось отличиться, но российский форвард реабилитировался перед болельщиками во втором, оформив дубль, а уже в третьем — забил еще один гол в пустые ворота. По традиции, фанаты отпраздновали хет-трик, бросая кепки на лед.

Теперь на счету Александра Овечкина 882 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Впереди лишь канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 гола. Чтобы побить многолетний рекорд, который был установлен еще в середине 1990-х, Овечкину нужно забросить 13 шайб.

В следующем матче «Вашингтон» примет на своем льду еще оди н канадский клуб — «Калгари Флэймз». Встреча пройдет 26 февраля и начнется в 3:00 по московскому времени.

По ходу встречи «Вашингтон» — «Эдмонтон» 5-tv.ru рассказывал, как Александр Овечкин забросил первую шайбу, а затем отличился еще один раз.