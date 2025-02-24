Лицо на кону: чем опасны «уколы красоты» с маркетплейсов и самостоятельные инъекции

Фото, видео: www.globallookpress.com/uwe umstätter; 5-tv.ru

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Попытки сэкономить на косметологических процедурах нередко приводят к осложнениям. Как избежать этого риска?

Есть ряд весомых причин, по которым профессионалы бьюти-индустрии не рекомендуют экономить на своем здоровье и покупать так называемые «уколы красоты» на маркетплейсах. Такие попытки сэкономить на услугах специализированных клиник могут быть опасны для здоровья, не говоря уже об эстетических последствиях. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru высказала врач-косметолог и дерматовенеролог Оксана Баланова.

Как отметила эксперт, в первую очередь при выборе инъекционных косметологических продуктов в интернете невозможно быть абсолютно уверенным в их качестве. Также трудно получить из краткого описания исчерпывающую информацию о сырье, из которого изготовлены товары, особенностях производства и всех побочных эффектах. Нередко покупатели видят только симпатичный флакон и радужные обещания.

«От качества сырья зависит очень многое, в том числе как препарат будет вести себя в коже. Часто мы сталкиваемся с тем, что после самостоятельного введения подобных маркетплейсных препаратов женщины жалуются на зудящие красные непроходящие папулы. А иногда вместо папул это все перерастает в гранулемы, что, конечно же, доставляет женщинам и эстетически дискомфортные состояния, и очень сильно влияет на состояние кожи, на ее здоровье в дерматологическом плане», — говорит врач.

Помимо прочего, в большинстве случаев продаваемые в сети «уколы красоты» не имеют регистрационных удостоверений. Наличие этого документа является гарантией того, что готовый препарат был тщательно изучен, клинически исследован и получил одобрение специалистов для введения подкожно, внутрикожно. В целом это гарантия его безвредности.

Однако, как правило, препараты, которые реализуются посредством маркетплейсов, имеют только сертификаты соответствия, где указаны как лосьоны для наружного применения. Это значит, что при возникновении любой проблемы после введения покупатель никому не докажет вину продавца. Потому что он фактически (согласно сертификату) использовал его не по назначению.

«Хорошо, если данные препараты вам не навредят. Но, скорее всего, какую-то глобальную эстетическую проблему с помощью них вы решить не сможете. Потому что на приеме врач-косметолог довольно тщательно оценивает состояние вашей кожи, выясняет, что вам не нравится... И в зависимости от этого мы будем подбирать уже молекулярную массу гиалуроновой кислоты, ее концентрацию, какие-то активные компоненты», — объяснила Баланова.

Специалист настаивает, что самостоятельно определить точную дозировку и состав, необходимый для достижения желаемого результата, человеку без соответствующего образования и опыта крайне сложно. Поэтому во избежание рисков она советует не искать дешевых аналогов препаратов и не отказываться от помощи профессионалов. На кону, в конце концов, ваше лицо и ваша красота.

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