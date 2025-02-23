Более десяти летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы

Более 10 летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы из-за погоды

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Еще шесть рейсов были задержаны ради безопасности пассажиров.

Одиннадцать рейсов, летевших в Сочи, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы воздушной гавани.

«Для обеспечения безопасности полетов, по состоянию на 20:00 (По московскому времени. — Прим. ред.) 23.02.2025, экипажами 11 воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы (Минеральные Воды, Грозный, Владикавказ)», — указано в Telegram-канале аэропорта.

Представители авиакомпании «Аэрофлот» также объявили о корректировке расписания шести рейсов с пунктом назначения в Сочи. Причиной назвали сильные порывы бокового ветра. Все эти самолеты отправились на запасные аэродромы.

Пассажирские судна, летевшие рейсами SU1124 Москва — Сочи и SU2919 Екатеринбург — Сочи ушли на запасной аэродром в Минеральные Воды. Рейсы SU1126 Москва — Сочи, SU2957 Самара — Сочи, SU1610 Москва — Сочи приземлятся в Грозном. Самолет рейса SU1140 Москва — Сочи совершит вынужденную посадку на аэродроме Махачкалы.

Еще шесть рейсов из Сочи в Москву и Уфу (SU1071, SU1125, SU1127, SU2932, SU1141, SU1611) задержаны. Пассажиры обеспечены всем необходимым, согласно установленным правилам. Непогода пока не спешит покидать Сочи. По предварительным прогнозам, на федеральной территории «Сириус» 23 и 24 февраля ожидаются неблагоприятные метеоусловия и усиление ветра до 18 метров в секунду.

Ранее, писал 5-tv.ru, временные ограничения были введены в аэропортах Казани и Нижнекамска.