Состояние Папы Римского Франциска остается тяжелым

Фото: www.globallookpress.com/ipa-agency.net

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У понтифика наблюдается почечная недостаточность.

Папа Римский Франциск все еще находится в тяжелом состоянии, но респираторных приступов после переливания крови не было. Соответствующее заявление сделала пресс-служба Ватикана.

В пресс-службе подчеркнули, что верховный понтифик сохраняет ориентацию и находится в сознании.

«Папа Франциск чувствует себя бодро, и ему по-прежнему поступает кислород», — поделились информацией в службе печати Святого престола.

Кроме того, специалисты отметили, что у Папы Римского наблюдается легкая почечная недостаточность.

«Этим утром в своей квартире на десятом этаже он принял участие в Святой мессе вместе с теми, кто ухаживал за ним в течение этих дней госпитализации», — рассказали представители Ватикана.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Папе Римскому Франциску потребовалось переливание крови. Анализы понтифика выявили анемию, а перенесенный респираторный приступ потребовал применения кислорода. Сам Франциск пребывает в хорошем настроении, хотя и «знает, что ему угрожает опасность».