Фото: www.globallookpress.com/ A. Hartl, via www.imago-images.d

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Авиакомпания получила электронное письмо с предупреждением о взрыве.

Самолет американской авиакомпании American Airlines, летевший из Нью-Йорка в Нью-Дели, направили в Рим из-за возможной угрозы безопасности. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

Уточняется, что воздушное судно благополучно приземлилось в римском аэропорту Леонардо да Винчи. При этом в воздухе лайнер сопровождали самолеты военно-воздушных сил Италии.

Источник телеканала пояснил, что авиакомпания получила электронное письмо с угрозой взрыва на борту. Власти Индии настояли на проверке самолета.

В этот же день экипаж лайнера авиакомпании Nordwind, вылетевшего из Москвы в Кайо-Коко (Куба), запросил аварийную посадку в петербургском Пулково. Причиной стал отказ одного из двигателей.

Самолет благополучно приземлился и был направлен на стоянку. На его борту находились 436 пассажиров. В авиакомпании пообещали предоставить им все необходимые услуги в соответствии с авиационными правилами и обеспечить дальнейшую перевозку резервным бортом.

Ранее 5-tv.ru рассказал детали аварийной посадки самолета Nordwind в петербургском Пулково.