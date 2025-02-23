В Горловке три местных жителя пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За минувший день было зафиксировано десять атак.

В Горловке три местных жителя получили ранения в результате обстрелов ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В Центрально-Городском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии на территории коммунального предприятия „Донэкотранс“ тяжелые ранения получил водитель предприятия — мужчина 1970 года рождения., еще один мужчина 1964 года рождения получил ранения средней степени тяжести. В Никитовском районе при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ пострадал мужчина 1973 года рождения», — сообщил руководитель региона.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. На месте обстрела повреждены два жилых дома, объект коммунальной инфраструктуры и четыре частных автомобиля.

По словам Пушилина, обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины не прекращаются: за день зафиксировано десять атак, в том числе с использованием 155-мм ствольной артиллерии и ударных БПЛА.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ за сутки 22 февраля 24 раза обстреляли населенные пункты на горловском направлении.