Глава Пентагона Хегсет призвал Зеленского сесть за стол переговоров

Фото: Reuters/Anatolii Stepanov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент Украины должен приступить к конструктивному обсуждению мирного урегулирования.

Президент Украины Владимир Зеленский должен сесть за стол переговоров. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

В интервью Fox News министр обороны США подчеркнул, что Зеленский должен сделать шаг навстречу мирному урегулированию конфликта на Украине ради экономического сотрудничества с США, которое важно для будущего его страны.

По словам Хегсета, глава Белого дома Дональд Трамп настроен на скорейшее достижение мира. Для этого Зеленскому нужно встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и остальными участниками переговоров и приступить к конструктивному обсуждению завершения конфликта.

«В этих переговорах будут трудности на пути, и это нормально, когда вы стремитесь к историческому миру. В конечном итоге, наша роль заключается в том, чтобы сделать именно это, и Дональд Трамп делает это», — заявил глава Пентагона.

Хегсет добавил, что в двусторонних переговорах с Россией уже был достигнут «огромный прогресс».

Также министр подчеркнул, что США не отправят своих солдат на Украину ни при каких обстоятельствах. Для Вашингтона гораздо важнее заключить экономическое партнерство с Киевом, чем размещать на Украине свои войска, пояснил Хегсет.

В этот же день Зеленский в ходе пресс-конференции «Украина. Год 2025» заявил, что готов покинуть свой пост, если это принесет мир, или «в обмен на членство в НАТО».

По словам главы киевского режима, 24 февраля в Киеве пройдет саммит с участием европейских лидеров, который может стать переломным моментом. В списке участников переговоров — Украина, США, Россия и Евросоюз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина стремительно лишается поддержки на Западе.