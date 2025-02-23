«На одном дыхании»: фильм «Красный шелк» завоевал сердца россиян

Фото, видео: Кадр из х/ф «Красный шелк». реж.: Андрей Волгин, 2025г.; 5-tv.ru

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Зрители, спустя три дня после премьеры, сходятся в положительной оценке новинки кинопроката.

Гости кинотеатров, успевшие познакомиться с картиной «Красный шелк», высоко оценили новый российско-китайский блокбастер. Своим мнением они поделились с 5-tv.ru.

«Обалденные съемки, природа, Байкал… Сюжет просто фантастический. Советую посмотреть. Это просто захватывающий фильм», — выразила свой восторг Юлия.

Зритель Андрей посоветовал сходить на фильм всем, отметив, что картина не перестает быть интересной «с первой до последней минуты». Еще один посетитель кинотеатра Евгений добавил, что «Красный шелк» он «смотрел на одном дыхании».

«Такое ощущение, что я там был, в этом фильме», — признался мужчина.

Зрители подчеркивали профессиональную игру актеров.

«Фильм очень понравился, на самом деле. Сто процентов буду рекомендовать к просмотру своим родственникам, потому что это было эффектно», — поделилась впечатлениями Екатерина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Красный шелк» высоко оценили на Западе.