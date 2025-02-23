Шольц признал поражение на выборах в Германии

Фото: Reuters/Christian Mang

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«Альтернатива для Германии» занимает второе место.

Канцлер Германии Олаф Шольц признал поражение на выборах в бундестаг, назвав результат «горьким» для социал-демократов. Обращение политика к соратникам транслировали немецкие телеканалы.

Шольц выразил разочарование тем, что его партия набрала всего 16,5% голосов. Это худший результат в истории СДПГ и, по мнению экспертов, он отражает растущее недовольство населения политическим курсом правительства.

Лидером выборов стал альянс ХДС/ХСС, второе же место заняла партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). С 20% голосов она впервые в своей истории оказалась на столь высокой позиции, обогнав другие политические силы.

Тем временем явка на выборах, которые проходили 23 февраля, составила 52% к 14:00 (16:00 по московскому времени).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что явка избирателей на выборах в Германии оказалась ниже показателей 2021 года. Впрочем, реальные данные могут быть выше, ведь в указанных данных немецких избиркомов не учтены граждане, голосовавшие по почте.