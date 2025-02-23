В России создают игру по мотивам башкирских мифов

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Проект познакомит геймеров с национальной мифологией, культурой и природными памятниками республики.

Команда энтузиастов из Башкортостана разрабатывает компьютерную игру Heart of Ural. Об этом «Известиям» рассказал гейм-директор проекта Святослав Пегов.

По его словам, проект находится на ранней стадии разработки и представляет собой интерактивную этно-игру, задача которой — познакомить геймеров с башкирской мифологией, культурой и природными памятниками. Авторы задействовали в механике музыку, танцы и эпические сказания башкирского народа.

«Проект раскрывает особенности многовековой башкирской культуры и национальной идентичности. Современное прочтение древних башкирских сказаний и легенд совместно с современными аранжировками народной музыки поможет повысить интерес и вдохновить на изучение национальной культуры молодых людей», — отметил Пегов.

Heart of Ural реализуется в стиле «пиксель-арт». В центре сюжета — башкирская девушка, которая путешествует по мифам и легендам страны. Кроме выполнения квестов, главной героине предстоит сражаться. Однако это будут не стандартные бои — удары наносятся в такт музыке, что требует определенных навыков.

По мнению вице-президента Творческого союза художников Башкортостана при ЮНЕСКО Камиля Бузыкаева, Heart of Ural может заинтересовать молодое поколение и будет содействовать продвижению башкирской культуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компьютерную игру «Смута» и образовательные приложения «Смутное время» на ее основе новосибирской студии «Сайберия нова» скачали миллион раз.