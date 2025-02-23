«Золотой пузырь»: США намерены проверить запасы драгоценного металла

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Alexander Limbach; 5-tv.ru

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В мире назревает новый кризис.

Цены на золото стремительно ползут вверх. За тройскую унцию, это такой международный стандарт, маленький слиток весом в 30 граммов с небольшим дают уже почти три тысячи долларов, и это абсолютный рекорд. Впрочем, за прошлый год золото подорожало на 27%, а за последние десять лет, и вовсе, на 250%.

Ситуация осложнилась с приходом Трампа в Белый дом. Он сходу ввел или пообещал ввести повышенные тарифы и пошлины против крупных стран и это многих напугало. Инвесторы начали вкладываться в то, что по-настоящему надежно — в золото. И началось…

Если до инаугурации Трампа, в среднем, регистрировали по 20-25 тысяч сделок с золотом в месяц, то в феврале закрыли уже 50 тысяч и месяц-то не закончился. И вдруг казалось, что банк Англии не может выдать столько золота. Инкассаторских машин не хватает. Якобы. Покупатели записываются в лист ожидания на восемь недель вперед, как в советские годы за колбасой. Технически это дефолт. А может золота нет в хранилищах?

О том же задумались в Америке. И вот уже Илон Маск требует проверить Форт-Нокс, в сокровищницы которого инспекторы не заглядывали с 1974 года. По бумагам там должно быть четыре с половиной тысячи тонн золота. А в реальности?

Но дело в том, что физически золотом почти не торгуют. Трейдеры покупают и продают бумажные обязательства, так называемые деривативы. И это очень напоминает ипотечный пузырь 2008 года в США, который пошатнул всю мировую экономику. «Золотой пузырь» может лопнуть не менее громко.

Есть еще одна причина и она же следствие этого нового кризиса — растущее недоверие к западной финансовой системе. Верить джентльменам на слово все сложнее. Они же, не моргнув глазом заморозили российские активы. Заморозили и отобрать хотят. Выдают облигации под залог золотых запасов? Выдают, а по обязательствам не отвечают. Убеждают — подождать с обналичиванием.

Рухнет ли эта пирамида? Во многом зависит от того, насколько масштабной будет тарифная война между США и Китаем. Нет, возможно, все закончится сделкой, а вот если Китай потребует оплаты по облигациям, вот это будет конец.