Явка избирателей на выборах в Германии оказалась ниже показателей 2021 года

NTV: явка избирателей на выборах в ФРГ пока ниже показателей 2021 года

Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

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Право голоса в стране имеют 59,2 миллиона граждан.

Явка избирателей на выборах в немецкий бундестаг в первые два часа голосования оказалась ниже, чем на выборах в 2021 году. Об этом сообщает NTV.

По данным избиркомов, в Нижней Саксонии в первые два часа проголосовало около 13,8% избирателей, тогда как на выборах четыре года назад было 14,3% за это же время.

В земле Шлезвиг-Гольштейне к 11:00 проголосовало 21,3% избирателей, в то время как на предыдущих выборах этот показатель составлял 23,8%. В Гамбурге явка составила 45%, в то время как четыре года назад она достигала 49,8%.

Отмечается, что реальная явка может быть выше, ведь в указанных данных избиркомов не учтены граждане, голосовавшие по почте.

Избирательные участки на досрочных выборах в бундестаг в Германии открылись в 8:00 (10:00 мск) и будут работать до 18:00 (20:00 мск). Право голоса в стране имеют 59,2 миллиона граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии нарастает недовольство среди избирателей постоянным финансированием боевых действий на Украине в ущерб расходам на важные социальные нужды, такие как инфраструктура и образование.