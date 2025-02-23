«Издавал ненормальные звуки»: пассажир летевшего из Москвы на Кубу борта об экстренной посадке
Пассажир экстренно севшего в Пулково лайнера сообщил о странном звуке двигателя
Фото, видео: Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура/sztproc; 5-tv.ru
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Лайнер запросил аварийную посадку в петербургском Пулково из-за отказа двигателя.
Один из двигателей экстренно севшего в петербургском Пулково самолета издавал «ненормальные звуки» перед тем, как было объявлено об экстренной посадке. Об этом 5-tv.ru рассказал один из пассажиров лайнера.
«Когда к Норвегии подлетали, левый двигатель начал издавать ненормальные звуки. После этого самолет развернулся и полетел обратно. За полтора часа перед посадкой объявили, что по техническим причинам самолет вынужден совершить посадку в Петербурге», — поделился Сергей Федин.
По его словам, паники на борту не было, все пассажиры вели себя спокойно. На земле самолет ожидали экстренные службы — пожарные и медики. Однако помощь никому не понадобилась.
Ранее стало известно, что экипаж самолета авиакомпании Nordwind, вылетевшего из Москвы в Кайо-Коко (Куба), запросил аварийную посадку в петербургском Пулково. Причиной стал отказ одного из двигателей.
Лайнер благополучно приземлился и был направлен на стоянку. На его борту находились 436 пассажиров. В авиакомпании пообещали предоставить им все необходимые услуги в соответствии с авиационными правилами и обеспечить дальнейшую перевозку в Москву резервным бортом.
Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале сообщила, что проследит за соблюдением прав пассажиров в сложившейся нештатной ситуации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет из Москвы в Кайо-Коко экстренно садится в Пулково.