Самолет из Москвы в Кайо-Коко экстренно садится в Пулково

Фото, видео: © РИА Новости/Андрей Станавов; 5-tv.ru

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Решение об аварийной посадке принял экипаж воздушного судна.

Самолет авиакомпании Nordwind, вылетевший из Москвы в Кайо-Коко (Куба), запросил аварийную посадку в петербургском Пулково. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Он уточнил, что решение об экстренной посадке принял экипаж воздушного судна из-за отказа одного из двигателей. В эти минуты лайнер приземляется в Северной столице.

В Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщается, что наземные службы аэропорта приведены в готовность. Надзорное ведомство проследит за соблюдением прав пассажиров в сложившейся нештатной ситуации.

На днях в самолете авиакомпании NordStar, следовавшем по маршруту Красноярск — Норильск, сработал сигнал о превышении допустимой высоты в кабине и разгерметизации. Это произошло через 1,5 часа после взлета. Командир экипажа решил снизить высоту и продолжить полет. На борту находились 156 пассажиров, включая восемь детей. В результате самолет благополучно сел в Норильске. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска введены временные ограничения.