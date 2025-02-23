«Стал более разборчив»: Глеб Калюжный порвал со своей возлюбленной пиарщицей Иды Галич

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Об отношениях пары стало известно год назад.

Молодой актер Глеб Калюжный расстался со своей возлюбленной пиарщицей блогера Иды Галич Анной Титовой, которая была старше его на десять лет. На данный момент сердце знаменитости свободно.

Об отношениях популярного 26-летнего артиста стало известно год назад. Тогда Глеб появился с Анной на мероприятии, посвященном старту нового сезона стриминговой платформы Wink. Влюбленные держались за руки и постоянно перешептывались. Однако союз продлился недолго.

«Я вот уже несколько месяцев не нахожусь в отношениях. Обойдусь без подробностей. Не люблю выносить личное на публику. Хочу сказать лишь, что благодарен за пройденный вместе отрезок жизни. Я стал более разборчив в людях», — передает слова актера StarHit.ru.

Причину расставания звезда фильма «14+» раскрывать не стал. Известно, что Анна была пиарщицей многих звезд, в том числе, и Калюжного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Калюжный рассказал о казусе на съемках экстремальной сцены.