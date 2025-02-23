Водитель автомобиля наехал на двух девочек в Екатеринбурге

Фото: Telegram/Госавтоинспекция Свердловской области🇷🇺/gibdd_66

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Дети катались на ватрушках с горки.

Водитель автомобиля Kia Optima наехал на двух девочек, катавшихся на тюбингах, в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области в Telegram-канале.

Все произошло в 19:00 по местному времени 22 февраля. Машина ехала по проезду к строительной площадке Преображенского парка.

«Девочки восьми лет, находясь под присмотром родителей, скатывались с горки. По трагической случайности, они оказались на проезжей части, где ехал автомобиль», — говорится в сообщении.

Пострадавших после ДТП незамедлительно госпитализировали. Правоохранители проводят проверку обстоятельств произошедшего.

Водитель рассказал, что двигался медленно, примерно 15 километров в час. Он попытался резко остановиться, когда увидел детей, но не успел. Алкоголь в крови водителя не обнаружен.

При этом родители пострадавших девочек назвали горку безопасной. Дети случайно съехали в другую сторону, на дорогу.

Прежде автомобиль сбил двух женщин и ребенка на пешеходном переходе в Новой Москве. Авария произошла в Филимонковском районе. Сообщалось о гибели двоих взрослых. Ребенок в ДТП выжил, его госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru писал, что глухонемой водитель Maybach попал в крупное ДТП на северо-западе Москвы. Вторым участником ДТП был автомобиль Mitsubishi.