Поесть и не проголодаться: как приготовить полезные блины на Масленицу

Врач Хайкина: блины на Масленицу можно приготовить из овсяной муки

Фото: 5-tv.ru

Оказывается, можно заменить главный ингредиент овсянкой.

Блины — основное блюдо на Масленицу, но многие придерживающиеся диеты, задаются вопросом, как сделать их менее калорийными. О том, как не во вред полакомиться мучными изделиями в разговоре с Газета.ру рассказала врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина.

По словам специалиста, в привычных всем блинах, приготовленных из муки, молока, сахара и масла, много простых углеводов и жиров, и они почти не имеют белка и клетчатки, что приводит к быстрому чувству голода. Для придания им полезности Хайкина предлагает заменить ингредиенты.

Для диетических блинов понадобятся два яйца, 100 миллилитров молока (или растительного аналога), две столовых ложки овсяной муки, одна столовая ложка греческого йогурта, одна чайная ложка растительного масла, щепотка соли и разрыхлителя, а также подсластитель по желанию.

Приготовить их можно следующим способом: взбить яйца с молоком и йогуртом, добавить овсяную муку, соль и разрыхлитель. Обжаривать на сковороде с небольшим количеством масла до золотистого цвета.

Один такой блин содержит около 80 килокалорий, шесть граммов белка, семь граммов углеводов и три грамма жиров.

По словам эксперта, такое блюдо на основе овсянки полезно из-за высокого содержания белка, меньшего количества жира и наличию медленных углеводов, которые помогают контролировать уровень сахара в крови. Кроме того, можно использовать натуральные подсластители или положить на тарелку фрукты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, от каких начинок для блинов на Масленицу стоит отказаться.