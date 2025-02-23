Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

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Очередной список ограничительных мер анонсировал глава МИД страны Дэвид Лэмми.

В понедельник, 24 февраля, Великобритания официально представит новый, самый масштабный за последние три года, пакет антироссийских санкций. Об этом агентству AFP сообщил министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми. Дата объявления приурочена к годовщине начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

«Сейчас самое время закрутить гайки в отношении России. Завтра я планирую объявить о крупнейшем пакете санкций против РФ с первых дней конфликта», — заявил Лэмми.

Тремя днями ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва не примет миротворческие войска Британии или других европейских государств на Украине даже при условии, что президент США Дональд Трамп это одобрит. Кроме того, Келин подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен провести выборы прежде чем обсуждать сделку.

Тем временем, как писал ранее 5-tv.ru, Евросоюз ищет законные способы изъятия 280 миллиардов долларов замороженных российских активов. Европейские чиновники планируют использовать эти средства для восстановления Украины. При этом некоторые представители альянса выступают против такого решения.