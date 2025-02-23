Ядовитое ли чувство? Какую пользу может принести зависть

Фото: www.globallookpress.com

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То, как человек реагирует на успех окружающих, многое может о нем рассказать.

На самодостаточных людей зависть влияет положительно. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала магистр психологии, практикующий врач и преподаватель международного института в области специализации Таисия Потевская.

Так, по словам эксперта, нередки случаи, когда бизнесмены, достигающие успеха, намерено держат возле себя богатых людей, чтобы равняться на примеры преуспевающих знакомых и находиться в тонусе.

Специалист уверена, что главная причина желания иметь своеобразных кумиров, к которым также появляется зависть, — выживание. В пример Потевская приводит доисторические времена, когда происходил естественный отбор, в котором выживал сильнейший. Тогда подражание окружающим стоило борьбы за жизнь, а успешность в охоте и собирательстве становилась знаком отличия.

Зависть способна полезно воздействовать лишь на тех, кто понимает собственную значимость и ценность и стремиться достичь больших вершин в саморазвитии. У таких людей данное чувство не будет фактором личностных травм и закомплексованности.

При условии отсутствия всех перечисленных качеств, зависть может привести к принижающим и излишне критичным мыслям. Психолог советует разобраться в основаниях отравляющего чувства, так как, вероятно, оно исходит из детства. Для более точного анализа собеседница рекомендует посетить квалифицированного психолога, который поможет улучшить внутреннюю опору, вернет самоценность и проработает с обратившимся психотравмы.

Ядовитое чувство может пробудить и огорчительные эмоции. Тогда необходимо вспомнить, что часто людям доступна исключительно неполная картина успеха, а то, каким путем до него дошел человек, остается в тени. Цена может быть высокой и неподъемной для многих.

Магистр напомнила, что возникает опустошающее ощущение обычно к тому, что есть в самих завидующих, но они не спешат этого признавать или подавляют очевидное. Важно помнить об индивидуальности.

«Каждый человек — целый космос, особенный и неповторимый. Вам нужно лишь заглянуть в него и увидеть, сколько ценного находится внутри вас самих», — подытожила Потевская.

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