Как пережить смерть любимой собаки: советы от кинолога

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Скорбь по четвероногому члену семьи — естественная реакция, но не каждый человек в окружении готов разделить ее с вами.

Люди, которые действительно любят собак, относятся к ним как к полноценным членам семьи. Поэтому утрата любимого питомца становится для них серьезным испытанием. Однако жизнь животного гораздо короче человеческой, и эту утрату придется пережить.

В интервью РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев призвал владельцев не стесняться своего горя и не торопиться с поиском нового щенка. По мнению эксперта, необходимо дать себе время, чтобы справиться с болью.

«Бережно храните воспоминания, делитесь эмоциями с близкими. Конечно, жизнь питомца намного короче человеческой, но она точно оставляет нам самые приятные и теплые воспоминания», — сказал Голубев.

Как отметил кинолог, не все считают домашних любимцев равными себе, и не все могут понять горе собаковода. Так что не стоит ожидать, что окружающие в полной мере смогут разделить ваши переживания и оказать должную поддержку. Но это не значит, что нужно скрывать свои чувства и оставаться с ними наедине.

Также не стоит винить себя в недостаточном внимании к умершей собаке, в нехватке времени и сил на его нужды. Переживая утрату, говорите себе, что сделали все возможное для питомца в пределах своих эмоциональных и физических ресурсов. Обратитесь за помощью к родственникам или тем, кому уже доводилось проходить через подобный опыт. И не забывайте о других животных, если они у вас есть. Гуляйте с ними, общайтесь с друзьями, ищите способ отвлечься.

Тем, кто не принимает слишком болезненно вещи, оставшиеся от собаки, Голубев посоветовал оставить их как память. Можно сделать браслет или брелок из поводка, сохранить игрушку, оставить на видном месте фото с питомцем или собрать целый фотоальбом.

«Не старайтесь уменьшить боль с помощью новой собаки. Щенок будет требовать много внимания и вовлеченности хозяина. Если у вас не будет времени и сил заниматься с малышом, вы можете упустить важные этапы социализации, что в дальнейшем отразится на поведении животного», — добавил президент РКФ.

Кроме того, даже собаки одной породы отличаются друг от друга характером и темпераментом, поэтому ожидать похожего поведения от «замены» бессмысленно. К следующему любимцу нужно быть готовым.

Ранее, писал 5-tv.ru, в России предложили создать единый реестр домашних животных.