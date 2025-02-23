Вредны для эмали: названы опасные компоненты в составе зубной пасты

Врач Корнилина: при гигиене в ротовую полость не должен проникать триклозан

Фото: www.globallookpress.com/Uli Deck

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Выбор правильного продукта поможет защитить зубы от кариеса и предотвратить потерю минералов.

Многие зубные пасты, представленные на полках в магазинах, не безопасны для здоровья, поскольку в их составе могут быть ингредиенты, негативно влияющие на состояние слизистой полости рта. Главный врач научно-клинического центра Ирина Корнилина в беседе с Газета.ру перечислила основные компоненты, которых не должно быть в покупаемом товаре.

Первое опасное название, которое можно встретить в составе, — триклозан. Раньше, по словам эксперта, его использовали для того, чтобы справиться с налетом на зубах и болезненностью десен.

«Исследования показали, что триклозан может нарушать гормональный баланс и способствовать развитию резистентных бактерий», — заявила специалист.

К тому же Корнилина отметила, что в ряде стран использование данного синтетического органического соединения для косметологии уже находится под запретом.

Следующим нежелательным веществом в составе является лаурилсульфат натрия (SLS), который также отвечает за создание пены. Из-за этого средства может возникать раздражение слизистой, меньшее слюноотделение и аллергическая реакция.

«Лаурилсульфат натрия снижает защитные функции полости рта, что делает зубы и десны более уязвимыми к воздействию бактерий», — добавила собеседница.

Третий компонент, которого лучше избегать при покупке зубной пасты, — это химическое соединение диоксид титана (E171). Оно представляет собой отбеливающий пигмент и придает белый цвет продукту.

«Недавние исследования показывают, что он может оказывать токсическое влияние на организм, накапливаясь в тканях и потенциально способствуя воспалительным процессам», — подчеркнула эксперт.

По словам стоматолога, прежде чем выбирать зубную пасту, нужно внимательно изучить ее состав. Предпочтительнее приобретать средство, состоящее из натуральных компонентов.

«Лучше выбирать пасты без агрессивных химических веществ, особенно если речь идет о детях или людях с чувствительной эмалью. Здоровье зубов начинается с правильного ухода», — заключает специалист.

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