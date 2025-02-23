Фото: www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP

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Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц намерен круглосуточно работать на выходных, чтобы заключить сделку.

Президент США Дональд Трамп заявил о вероятности завершения украинского конфликта «на этой неделе». Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она подчеркнула, что советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц будет круглосуточно работать на этих выходных, «чтобы заключить сделку» и прекратить противостояние Киева и Москвы.

«Президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту. Ион твердо уверен, что мы сможем добиться этого уже на этой неделе», — сказала Ливитт.

Незадолго до заявления официального представителя Белого дома сам Дональд Трамп заявил, что готовит очередную встречу с российской делегацией для обсуждения ситуации на Украине. По словам президента, это произойдет во вторник, 25 февраля. Он также отметил, что видит необходимость в диалоге российского главы Владимира Путина и лидера киевского режима Владимира Зеленского о заключении соглашения.

Первый раунд переговоров в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, завершился 18 февраля. Делегации беседовали четыре часа — о возобновлении уважительных отношений и сотрудничества между Москвой и Вашингтоном в мировой политике и экономике, а также о старте процесса мирного урегулирования на Украине, который подходит обеим сторонам.

Ранее, писал 5-tv.ru, руководитель департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск заявил, что Киев «зашел слишком далеко» в конфликте с Россией.