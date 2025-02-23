Боксер Бивол взял реванш у Бетербиева и стал чемпионом мира в полутяжелом весе

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Поединок состоялся в Эр-Рияде на «Kingdom Arena».

Российский боксер Дмитрий Бивол взял реванш у соотечественника Артура Бетербиева в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Поединок состоялся в Эр-Рияде на "Kingdom Arena". Всего было 12 раундов, победителя определяли судьи.

Первый поединок Бивола и Бетербиева состоялся в октябре 2024 года. Тогда бой завершился победой Бетербиева.

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