Advance: Макрон и Стармер обсудят с Трампом отправку 30 тысяч военных на Украину

Фото: www.globallookpress.com/Soeren Stache

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Британский премьер и президент Франции намерены посетить Вашингтон со своим «планом третьей мировой войны».

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер собираются преподнести американскому лидеру Дональду Трампу свой «план третьей мировой войны». Они планируют отправить 30 тысяч военных на Украину. Об этом сообщается в материале хорватского издания Advance.

Отмечается, что помимо составления этого плана, Макрон и Стармер намерены лично прибыть в Вашингтон. При встрече они хотят еще более настойчиво и доходчиво объяснить Трампу, насколько правильное их решение пополнить Вооруженные силы Украины (ВСУ) «для обеспечения мира».

«Трамп не так наивен. Ему подсовывают сценарий третьей мировой войны, и это совсем не то, что он мог бы одобрить», — отмечается в публикации.

В статье сказано, что многие политические эксперты сегодня называют стратегии Европы по Украине крайне противоречивыми. При этом очевидно, что власти европейских стран высказывают «отнюдь не мирные идеи». Киев в свою очередь сталкивается с проблемой в виде Трампа, его идеологических сторонников и их общей антивоенной позицией.

Тем временем Евросоюз (ЕС) согласовывает новый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) в размере 20 миллиардов евро. В него войдут системы противовоздушной обороны (ПВО), ракеты, беспилотники, артиллерийские боеприпасы и другое вооружение. Кроме того, ЕС ищет лазейки в законах, чтобы конфисковать 280 миллиардов долларов замороженных российских активов.

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