Макрон и Стармер обсудят с Трампом отправку 30 тысяч военных на Украину
Advance: Макрон и Стармер обсудят с Трампом отправку 30 тысяч военных на Украину
Фото: www.globallookpress.com/Soeren Stache
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Британский премьер и президент Франции намерены посетить Вашингтон со своим «планом третьей мировой войны».
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер собираются преподнести американскому лидеру Дональду Трампу свой «план третьей мировой войны». Они планируют отправить 30 тысяч военных на Украину. Об этом сообщается в материале хорватского издания Advance.
Отмечается, что помимо составления этого плана, Макрон и Стармер намерены лично прибыть в Вашингтон. При встрече они хотят еще более настойчиво и доходчиво объяснить Трампу, насколько правильное их решение пополнить Вооруженные силы Украины (ВСУ) «для обеспечения мира».
«Трамп не так наивен. Ему подсовывают сценарий третьей мировой войны, и это совсем не то, что он мог бы одобрить», — отмечается в публикации.
В статье сказано, что многие политические эксперты сегодня называют стратегии Европы по Украине крайне противоречивыми. При этом очевидно, что власти европейских стран высказывают «отнюдь не мирные идеи». Киев в свою очередь сталкивается с проблемой в виде Трампа, его идеологических сторонников и их общей антивоенной позицией.
Тем временем Евросоюз (ЕС) согласовывает новый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) в размере 20 миллиардов евро. В него войдут системы противовоздушной обороны (ПВО), ракеты, беспилотники, артиллерийские боеприпасы и другое вооружение. Кроме того, ЕС ищет лазейки в законах, чтобы конфисковать 280 миллиардов долларов замороженных российских активов.
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