AP: Шесть человек погибли при обрушении крыши торгового центра в Перу

Фото: Reuters/Peru Ministry of Defense

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Авария произошла на фуд-корте, ранения получили 78 человек.

В торговом центре Real Plaza в городе Трухильо на северо-западе Перу обрушилась крыша фуд-корта. The Associated Press (AP) со ссылкой на заявление министра обороны страны Вальтера Астудильо Чавеса сообщает, что в результате происшествия погибли как минимум шесть человек.

Тяжелая металлическая крыша рухнула прямо на головы людей. Пятеро погибли на месте, шестой — в больнице. Еще 78 посетителей получили различной степени травмы. Министр обороны также рассказал, что в данный момент в медицинских учреждениях Трухильо под наблюдением врачей находятся 48 человек, 30 отправились лечиться домой.

Глава городской пожарной службы Луис Ронкаль в свою очередь отметил, что поиски выживших среди обломков кровли продолжаются. Надежда найти людей сохраняется, но, по предварительным данным, на месте ЧП их уже нет. Собаки-спасатели, по его словам, «не обнаружили никаких признаков жизни», но операция будет продолжена. Мэр Трухильо Артуро Фернандес Базан заявил, что торговый центр закрыт, власти намерены также проверить уровень безопасности в остальных.

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